〈MSCI調整〉台股雙降一升 證交所提醒留意生效日前後波動大

明晟 (MSCI) 今 (10) 日上午 6 點公布本季相關指數調整，相關調整將在 3 月 1 日開盤生效，證交所表示，台股在調整基準日的權重變化不代表資金的流向，但要注意指數調整成分股生效前最後交易日尾盤波動較大。

根據 MSCI 公布最新調整結果，台股於全球標準型指數 (MSCI ACWI) 權重上升 0.01 百分點、新興市場指數 (MSCI EM) 及亞洲 (日本除外) 指數 (MSCI AC Asia ex Japan) 權重皆下降，分別為 0.02 百分點及 0.14 百分點，調整後權重分別為 1.91%、16.37% 及 18.56%。

證交所表示，今年第一季調整後與去 (2021) 年第四季調整後權重比較，由於台股市值增加幅度相對其他市場高，台股在全球標準型指數 (MSCI ACWI)、新興市場指數 (MSCI EM) 及亞洲 (日本除外) 指數 (MSCI AC Asia ex Japan) 權重皆大幅成長，分別增加 0.22 百分點、2.25 百分點及 2.40 百分點。

證交所表示，台灣基本面良好, 產業具競爭力，加上防疫較其他國家佳，因此經濟活動受到影響相對較小，受到國內外資金青睞，市值持續增加而權重也從 2019 年第三季的 10.71% 已持續上升至本季 16.37%。