台股小跌守住18300點 三大法人買超41.52億元 外資連3買

美股周四重挫，台股今 (11) 日同步震盪走跌，電子權值股無力撐盤，指數一度跌逾 140 點，回測月線，不過，金融股跌幅強勢收斂，台積電最後一盤翻紅助攻大盤，終場小跌 27 點，收在 18310 點，三大法人合計買超 41.52 億元，外資已連 3 買。

台股周線收紅、終止連 2 黑，累計單周強彈 636 點。觀察法人資金變動情形，外資今天買超 43.91 億元，為連續 3 個交易日買超；投信加碼買超 13.46 億元，為連 9 買；自營商持續賣超 15.87 億元。三大法人合計買超 41.52 億元。

權王台積電 1 月營收續創歷史新高，但今天一路在盤下震盪，終場前在大量買盤湧入下，股價逆勢翻紅收 650 元；聯發科、鴻海、聯電、國巨、瑞昱、廣達等電子權值股均走弱。

多國陸續重啟邊境，台灣入境管制也有望鬆綁，航空雙雄營運迎來曙光，在多頭青睞下，長榮航今天股價逆勢攻高，衝破 30 元，達 30.15 元，創下近 11 年來收盤新高，華航終場也有近 3% 的漲幅。此外，觀光股同步走揚，包括五福、鳳凰、山富、易飛網、晶華、御頂等，漲勢均不俗。

股王矽力 - KY 今天下挫逾 4%，賣壓沉重，然而，IC 設計千金股普遍仍獲買盤青睞，力旺、祥碩同步大漲 4-5%，世芯 - KY 尾盤漲幅也放大至 5%，譜瑞 - KY、信驊均在盤上表現。