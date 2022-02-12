拜登、普丁周六將就俄烏局勢通話 美促公民48小時內離開烏克蘭 

美國總統拜登和俄羅斯總統普丁將在美東時間周六上午 11 點 (台灣周六中午 12 點) 通電，稍早美國國安顧問警告警告俄國隨時可能入侵烏克蘭，並敦促美國公民在 48 個小時內撤離烏克蘭。

根據克里姆林宮，雙方將在美東時間周六上午 11 點通話。白宮一名官員表示，俄羅斯一開始提議下周一通話，美國回覆周六，最後俄國接受美國的提議。

這將是拜登和普丁從去年 12 月底以來的首次通話。從那時起，俄羅斯在烏克蘭邊境集結的軍力增加，美國情報單位評估，俄羅斯入侵烏克蘭的機率升高。

近日局勢更加緊張，美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 周五表示，雖然美國不認為普丁已經立下最終侵略烏克蘭的決定，但戰爭隨時可能發生，甚至是北京冬奧期間。

他建議在烏克蘭的美國公民應該在接下來 24 到 48 個小時內離開，是繼拜登和國務卿布林肯 (Anthony) 之後提出更明確的警告。蘇利文表示，俄國入侵可能從空襲展開，屆時難以撤離。並重申一旦開戰，美國不會派軍進入烏克蘭撤僑。

蘇利文敦促在烏克蘭的美國公民應在 48 小時內撤離。(圖: AFP)

CNN 報導，美國國防部正致電確認美國駐烏公民是否擬定撤離的計畫。白宮也正在討論是否進一步減少駐基輔使館人員數目，並把其他美國政府雇員撤離烏克蘭。

自拜登和普丁 12 月通話以來，俄羅斯陸續與多名西方領袖談話，但至今仍未讓緊張情勢緩解下來。俄國外交部周五指控西方國家和媒體散播大規模假資訊，鼓勵俄羅斯將入侵烏克蘭的言論。

美國多家媒體報導，美國國防部已下令增派 3000 名美軍進駐波蘭，近日就可抵達。

歐盟執委會主席馮德賴恩 (Ursula Von der Leyen) 表示，對俄羅斯研擬中的制裁將涵蓋金融、能源領域，以及高科技產品出口。