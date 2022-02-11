美控俄在烏克蘭邊境集結更多軍隊 隨時可能入侵 甚至在冬奧期間

美國國務卿 Antony Blinken 周五 (11 日) 表示，俄羅斯現在正在烏克蘭延境集結更多軍隊，任何時候都可能入侵，甚至可能在本月北京冬季奧運結束之前。

美國一家公司的商業衛星圖片顯示，俄羅斯在烏克蘭邊界附近的幾個地點進行了新的軍事部署。

美國總統拜登向待在烏克蘭的美國人發出最嚴厲警告，強調如果俄羅斯發動襲擊，他不會派兵營救美國公民。他告訴《NBC》新聞：「情勢可能很快就會變得瘋狂。」

正在澳大利亞訪問的 Blinken 在新聞發布會上說：「目前正是一個隨時可能入侵的時期；更明確地說，也包括在奧運會期間。」北京冬奧將於 2 月 20 日閉幕。

他指出，「簡單來說，我們繼續看到俄羅斯令人非常不安的升級部署跡象，包括新的部隊抵達烏克蘭邊境。」

俄羅斯已經在烏克蘭附近集結超過 10 萬名士兵，本周它在鄰國白俄羅斯發起聯合軍事演習，並在黑海進行了海軍演習。

莫斯科一直否認會入侵烏克蘭，但表示除非滿足一系列要求，包括北約承諾永遠不接納烏克蘭和從東歐撤軍，否則它可能會採取未點名的「軍事面技術」行動。

美國的 Maxar Technologies 一直在追踪俄羅斯軍隊的集結情況，提出周三和周四拍攝的衛星圖片指出，俄羅斯西部、白俄羅斯和克里米亞的幾個地點都有新的部署。俄羅斯於 2014 年吞併了這些地點。

俄羅斯沒有透露它部署了多少軍隊，並表示它有權在其認為合適的情況下在其領土上調動軍隊。它堅稱這不會構成外部威脅。