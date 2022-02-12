Uber執行長：旗下App未來將接受加密貨幣支付

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 周五（11 日）接受彭博專訪時表示，Uber 未來有日將接受比特幣作為支付選項，一同加入接受加密貨幣支付科技公司如微軟 (MSFT-US) 的行列。

Khosrowshahi 表示，Uber 會在未來某個時間點接受加密貨幣支付，不過目前還不是對的時間，他指出，考量到交易所的成本可能會帶來較高的交易費用，以及數位採礦對能源環境造成的影響等因素，是 Uber 遲遲未能採用加密貨幣支付的理由。

然而 Khosrowshahi 語帶保留的表示，隨著交易機制越來越便宜、更環保，未來可能會看到公司推出加密貨幣交易支付選項。

此外，Uber 第四季營收繳出亮眼成績後，Uber 財務長 Nelson Chai 昨（11 日）表示，預估到今年年底將會實現正現金流，也向投資者概述新的預訂金額與獲利目標。該公司計劃在未來 3 年內將其總預訂量增加至近 1 倍，到 2024 年總預訂金額將高達 1,750 億美元，並預估 2024 年的調整後 EBITDA 會達到約 50 億美元。

由於乘車需求回溫，Uber 第四季營收較去年同期飆升 83% 至 57.8 億美元，優於分析師預估，平台活躍用戶數也達 1.18 億人，創下歷史新高，且外送業務調整後 EBITDA 報 2,500 萬美元，首度轉虧為盈，整體財報表現相當亮眼。

Khosrowshahi 當時在財報會議上表示，2 月業績已經開始回溫，去年 12 月底開始雖受 Omicron 變種病毒影響，但 (包含叫車的) 行動部門近幾個月的總預訂量比一個月前增加 25%。

截稿前，Uber(UBER-US) 盤中股價下跌 5.88%，每股暫報 35.53 美元。