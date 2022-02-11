〈財報〉UA上季財報優預期 示警供應鏈瓶頸拖累本季毛利

Under Armour(UAA-US) 週五 (11 日) 美股盤前公布最新財報，受年底假期銷售帶動，Q4 營收年增 8% 至 15.3 億美元，調整後 EPS 報 14 美分，均優於市場預期，但也警告，昂貴的運輸成本恐使本季毛利率承壓。供應鏈瓶頸為獲利前景蒙上陰影，拖累 UA 盤前股價跌逾 2%。

Q4(截至 12 月 31 日) 財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 調查預期)

營收：15.3 億美元，年增 8％，優於預期的 14.7 億美元

毛利率：年增 130 個基點，至 50.7%

淨利：1.097 億美元，去年同期為 1.845 億美元

調整後 EPS：14 美分，優於預期的 7 美分

觀察地區表現，UA 北美銷售額年增 15%，至 11 億美元，國際銷售額年增 3%，至 4.61 億美元。年底假期間對運動服飾的強勁需求，加上連帽外套和緊身褲漲價效應，帶動 Q3 營收優於市場預期。

UA 去年宣布，自下一會計年度起，年度結束日期將自 12 月 31 日改至 3 月 31 日，也就是說，UA 的下一個會計年度將始於 2022 年 4 月 1 日，終於 2023 年 3 月 31 日。

UA 表示，1 月 1 日至 3 月 31 日這段過渡期，銷售額增長率將自先前預期的個位數前段，升至個位數中段，但也警告，持續的供應鏈限制恐導致春夏訂單減少。

UA 還預計，過渡期的調整後毛利率將較去年同期下滑 200 個基點，去年因運費高漲，UA 調整後毛利率下滑 240 個基點。