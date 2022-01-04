〈樺漢結盟谷歌〉Google砸11億元入股樺漢 取得4.6%股權成第三大股東

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (4) 日公告，透過私募引進策略投資人 Google (GOOGL-US) 旗下的 Google International；Google International 將以每股 226.92 元，取得樺漢 4880 張私募股，總金額約 11.07 億元，相較樺漢今日收盤價 251 元，折價幅度約 9.6%。

據了解，未來交割完成後，Google International 估將持有樺漢 4.6% 股權，僅次鴻海旗下投資公司寶鑫國際，以及富邦人壽，成為樺漢的第三大單一股東。

樺漢則表示，本計畫執行預計開拓不同層面之客戶，加速公司業績成長、提升營運競爭力，有利於股東權益，但由於雙方合作有簽署 NDA，因此樺漢並未對外透露進一步資訊。

不過，樺漢先前就與 Google 旗下 Google Cloud 簽署合作備忘錄，在不同領域展開合作，包含生產免手持工業穿戴式電腦 Google Glass Enterprise Edition 2，以及開發符合 Google Meet 標準的硬體設備，與相關周邊裝置，以滿足跨產業的廣大客戶群，而此次延伸至股權合作，雙方合作關係可望更加密切。