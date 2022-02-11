俄烏衝突升溫 國內汽柴油下周估大漲1.2、1.4元

行政院才拍板調降汽、柴油貨物稅，中油、台塑本周一每公升緊急降價 1.1 元、0.5 元，隨著俄烏衝突升溫，加上美國原油庫存大幅下降，帶動國際油價持續飆高，預估下周起，汽、柴油將調升 1.2 元、1.4 元，92 無鉛汽油直逼 30 元大關。

俄羅斯與烏克蘭緊張情勢一觸即發，美國總統拜登今 (11) 日警告，所有還留在烏克蘭的美籍人士應馬上離境，當美俄開始互相開火時，會是世界大戰。

隨著需求轉趨強勁，但生產端一直在控制供應，帶動美國西德州 WTI 原油價一度衝破每桶 90 美元大關，創 7 年半新高，WTI 今年已經大漲近 20%，部分華爾街分析師甚至預測，油價將達 100 美元。

根據台灣中油官網顯示，本周累算至 2 月 10 日的調價指標 7D3B 周均價為每桶 92.3 美元，較上週上漲 2.09 美元；新台幣兌美元匯率 27.832 元，較上週貶值 0.074 元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估自 2 月 14 日零時起，汽油零售價格每公升調漲 1.7 元，柴油零售價格則調升 3.3 元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，預料中油將持續吸收部分漲幅，下週汽、柴油每公升零售價可能各調漲 1.2、1.4 元。

若依預估調漲幅度來看，下周 92 無鉛汽油每公升將來到 29.9 元，95 無鉛汽油 31.4 元，98 無鉛汽油 33.4 元，超級柴油每公升 27.4 元。