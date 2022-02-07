因應調降貨物稅 中油、台塑汽油緊急降價1.1元

行政院長蘇貞昌昨 (6) 日拍板六大穩定物價措施，汽油、柴油貨物稅分別再降 1 元、0.5 元，實施至 4 月 30 日止，因此，台灣中油及台塑今 (7) 日緊急宣布汽、柴油每公升各調降 1.1 元及 0.5 元。

為了紓解輸入性通膨，行政院召開「物價及金融穩定議題討論會議」，決定自 7 日起至 4 月底止，免徵進口黃豆、玉米及小麥營業稅；奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半；調降汽柴油貨物稅；民生用天然氣及瓦斯凍漲；原實施至 3 月底的水泥貨物稅減半、小麥關稅降為免稅、牛肉關稅減半一併延長至 4 月底。

中油原先宣布本周汽柴油價格不調整，為因應政院調降貨物稅，今晨決議更改牌價，汽油每公升調降 1.1 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 28.7 元、95 無鉛汽油每公升 30.2 元、98 無鉛汽油每公升 32.2 元，超級柴油每公升調降 0.5 元至 26 元。

台塑石化昨夜也緊急召開會議，決議配合貨物稅調降，自 7 日零時起，汽油每公升調降 1.1 元、柴油調降 0.5 元。調降後，92 無鉛汽油每公升 28.7 元、95 無鉛汽油 30.1 元、98 無鉛汽油 32.2 元、超級柴油 25.8 元。