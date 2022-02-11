中油再爆弊案 大林廠採購員涉浮報詐領549萬元

中油年前才爆出煉製事業部執行長徐漢貪瀆弊案，從他辦公室查扣逾 2700 萬現金，檢調又查出，大林廠 1 名洪姓採購事務員，與兩家廠商聯手，浮報收據並盜蓋主管印鑑請款，10 年來涉詐領 549 萬元，高雄地檢署今 (11) 日下午將洪男及陳姓廠商聲押獲准，另名陳姓五金行廠商則以 4 萬元交保，全案擴大追查中。

檢方查出，中油大林煉油廠洪姓男子在外積欠賭債，因此與陳姓廠商及五金用品廠商共謀，自 2012 年 5 月至 2021 年 4 月間，虛報購買軟管、棉手套等用品，再由陳姓廠商提供虛假的收據給洪男，洪男隨後盜蓋主管印鑑核銷請款，共得手約 465 萬元。

檢調另外查出，洪男 2012 年到 2018 年與另一家五金廠商陳姓老闆勾結，疑似以同樣手法詐得 82.2 萬元。

雖然洪男去年 5 月底赴高檢自首，但僅坦承自 2020 年底起浮報採購物品數量金額，以及盜蓋經理職章等偽造文書犯行。不過，他在自首前曾打給陳姓廠商 5 通電話，企圖淹滅帳冊核銷資料，並否認有貪污情事，自首內容避重就輕，直到證據一一呈現，兩人才改口坦承部分貪污犯行。

檢方認為，洪、陳兩人有勾串證人、逃亡之虞，依偽造文書、貪污等罪向高雄地方法院聲請羈押，雄院下午裁定收押，另外 1 名五金行廠商則被檢方喻令 4 萬元交保，全案待擴大追查釐清。

