〈彭双浪開講〉因應疫情 電玩展導入6台消毒機器人、友達升準三級備戰

台北國際電玩展今 (22) 日至 26 日盛大開展，吸引大批玩家湧入，但近期本土疫情升溫，也讓主辦方台北市電腦公會繃緊神經，理事長暨友達 (2409-TW) 董事長彭双浪受訪表示，除去年裝設的洗手台外，今年在展會中更準備 6 台消毒機器人，至於友達也在上周將防疫調整為「準三級」。

彭双浪表示，現階段辦實體展對主辦單位來說很有挑戰，除基本戴口罩、洗手、量體溫、實聯制防疫要求外，今年電玩展也在入口處增設兩台噴霧型消毒機器人，此外，也準備四台緯創 (3231-TW) 旗下 Wifundity 紫外線消毒自主移動機器人，將在每日展會營業時間結束後，進行最高等級的防疫消毒。

彭双浪進一步指出，預期未來實體展會都會導入相關消毒機器人等防疫產品，這幾年也會對進場人數做人流控管、排隊社交距離防範。

不過近期本土疫情爆發，數家電子科技大廠接連傳出員工確診消息，外界關心友達防疫措施上是否升級，彭双浪說，友達兩年前啟動防疫措施至今，都並未鬆懈，持續滾動式調整，上周評估國內疫情變化後，原開放員工在一定人數內可舉辦尾牙，也都延期至年後舉辦，並啟動 A、B 班分流機制。

彭双浪也補充，友達在移工防疫上，前陣子也降低宿舍每間房的住宿人數，並希望同仁減少外出，外出返工也必須進行核酸檢測，同時聘請專業醫療顧問，也透露雖然指揮中心並未升級國內防疫等級，但友達上周已自行調整為「準三級」防疫。