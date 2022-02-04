〈Q4財報搶先看〉面板雙虎單季可望續賺百億元

面板產業去年受惠遠距商機、宅經濟發酵，迎來久違春燕，雖然去年下半年電視面板開始出現修正，但友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 近年積極調整產品組合，可望抵禦部分跌價影響，預期去年第四季仍將大賺百億元，全年每股純益更上看 6 元，改寫歷史新高紀錄，背後隱含殖利率相當誘人。

面板雙虎尚未公布去年第四季財報，但觀察去年前三季，友達、群創在價格紅利以及消費商用需求輪動下，前三季皆賺近半個股本，各達 506.75 億元、515.92 億元，每股純益 5.33 元、4.99 元，平均開門一天就賺進 1 億元。

雖然去年下半年電視面板開始出現大幅度修正，各尺寸電視面板第四季單季平均跌幅高達 20-30%，但雙虎近年轉往大尺寸、高階及 IT 面板布局策略效益也浮現，觀察友達、群創去年第三季電視面板營收比重，就已各降至 22%、33%，相比過去動輒 5 成水準，大幅降低受電視面板波動影響。

面板廠過去為拉升整體產能利用率，多以生產單位面積較大的電視面板為主，但近年受電視市場逐漸飽和，加上中國面板廠產能大舉開出，迫使不以產能為競爭的台廠，策略性轉攻高階電視面板或將部份產能轉生產 IT 面板。

在高階客製化產品、筆電面板等應用支撐下，市場預期，友達、群創去年季季都將大賺百億元，全年同步改寫歷史新高紀錄，每股純益估達逾 6 元，也將成為面板廠擺脫「慘」業，迎來大豐收的一年。

若以友達、群創 1 月 26 日封關日收盤價 20.15 元、16.95 元來看，背後隱藏殖利率相當誘人，雖然過去受產業環境影響，雙虎股利配發相對保守，但隨著去年營運獲利攀高峰，將可望與股東共享營運果實。

友達就承諾將穩定回饋股東，未來獲利年度，股利將參照過往配發水準，至少維持在 4-7 成配發率，群創也在去年 7 月修改股利政策，新股利政策當年度可分配盈餘若高於實收資本額 2%，約當 21 億，公司將以不低於 20% 做為股利發放政策，同時參考同業水準、美國公債殖利率，維持長期穩定發放原則。