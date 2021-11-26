傳加拿大戰鬥機合約競標 波音已遭到淘汰

據加拿大國防部知情人士透露，加拿大政府已經向美國飛機大廠波音 (BA-US) 告知，該公司欲爭取戰鬥機合約的競標產品並不符合加拿大的要求標準。

波音以 F-18 戰機「超級大黃蜂」來參與競標。若是波音遭到淘汰，意味著將剩下洛克希德 · 馬丁 (Lockheed Martin) 和瑞典的紳寶集團 (Saab AB) 才有資格競標爭奪加拿大 88 架戰鬥機的供應合約。加拿大當局表示，將在明年針對這一份價值高達 190 億加元 (150 億美元) 的合約做出決定。

知情人士也透露，洛克希德 · 馬丁所生產的 F-35 戰鬥機，預期將會成為加拿大空軍的首選。洛克希德馬丁公司拒絕置評。波音發言人則通過電子郵件表示，在收到官方的正式通知前，不會發表評論。

在 2017 年，波音曾與加拿大政府當局發生衝突，因為該公司指控當局不公平地補貼競爭對手、交通運輸設備跨國製造商龐巴迪所製造的一架客機。

加拿大當局曾在招標時表示，儘管一家損害了國家利益的公司提出的戰鬥機競標案看起來不太有利，但仍然允許波音參與競標。

儘管可能失去該筆競標案，波音先前曾宣布，阿聯酋航空已下訂 2 架波音 777 貨機，價值約 7 億美元左右，且沙烏地阿拉伯航空正在和該公司就廣體飛機訂單進行交涉。

另一方面，波音高級副總裁 Ihssane Mounir 表示，波音 787 夢幻客機已接近恢復交機，確切時間取決於和監管機關的談判結果。

波音第三季營收年增 8% 至 152.7 億美元，但仍低於分析師預測，淨損縮小，調整後每股虧損 0.6 美元，遜於華爾街預測的每股虧損 0.2 美元。