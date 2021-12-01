日月光投控擬出售2子公司予智路資本 貢獻EPS約3.96元

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (1) 日宣布，擬出售子公司 GAPT Holding Limited 股份及日月光半導體 (昆山) 股權予北京智路資產管理，總交易金額 14.6 億美元，處分利益約 6.3 億美元，折合新台幣約 174.41 億元，依日月光投控現有股本推算，貢獻每股純益約 3.96 元。

日月光投控指出，雙方已簽署股權買賣協議，此次出售 GAPT Holding Limited 股份以及日月光半導體 (昆山) 股權予智路資本或其指定之從屬公司，其中，GAPT Holding Limited 直接或間接持有 Global Advanced Packaging Test(Hong Kong)、日月光半導體 (威海)、蘇州日月新半導體及日榮半導體 (上海)100% 股權。

據此次協議，智路資本或其指定之從屬公司應在交割日支付交割款 10.8 億美元予日月光，並在交割日後滿 6 個月的次一營業日再支付尾款 3.8 億美元；日月光則應在交割日將各標的公司股權轉讓予智路資本或其指定之從屬公司，此次交易處分利益約 6.3 億美元，預計在 12 月認列。

日月光指出，藉由此次交易，可望優化旗下封測事業在中國市場的戰略布局及資源有效運用，進而強化日月光在中國市場的整體競爭實力；另一方面日月光也將持續強化在台灣高階技術研發及產能建置的資源投注，尋求以全球布局的先進技術服務所有客戶。