今年半導體產值估年增11% 連三年雙位數成長

研調機構 IC Insights 預估，半導體產業經歷去年爆發性成長、產值大增 25% 後，今年增幅可能僅 11%、與 2020 年相同，也將使半導體產業寫下自 1993-1995 年以來，首度連續 3 年產值出現雙位數成長的紀錄。

2016-2021 年，全球半導體市場產值年複合成長率 (CAGR) 達 11%，主要受到 2017-2018 年 DRAM 與 Flash 等記憶體市場景氣暢旺，及 2020-2021 年間疫後需求強勁復甦帶動。

不過，IC Insights 認為，半導體為周期性產業，產值難以維持雙位數增幅，預估 2021-2026 年，半導體產業 CAGR 將降至 7.1%。

IC Insights 認為，2021-2026 年間，半導體市場中將以感測器 / 致動器表現最強勁、CAGR 估達 12.3%，雖然其為整體半導體市場中規模最小的產品線，占整體營收比重不到 4%，但隨著車用、手機與穿戴式裝置大量使用，加上越來越多系統使用各類感測器以支援相關應用，將推升需求大增。

至於在主要 Ic 領域，IC Insights 指出，邏輯 IC 表現最佳，2021-2026 年間 CAGR 估達 7.9%，類比 IC 則是 7.4%，記憶體 6.8%。