半導體產業亮眼 近五年營收成長逾一倍笑傲台股各類股

根據 CRIF 中華徵信所發布最新報告，自 2017 年到 2021 年期間，半導體類股營收成長率高達 103.24% 居冠，其次是航運股，挾貿易復甦與塞港，帶動近 5 年營收成長率 81.74％居次。

中華徵信所指出，自 2017 年美中貿易戰爆發前到 2021 年後疫情經濟反彈，國內上市公司 28 大類股 (不含 KY 股) 合併營收成長率，除觀光股受疫情影響，導致營收大減 41.05%，其他類股營收總額均為正成長。

進一步看各類股表現，其中半導體類股營收成長率達 103.24% 表現最為強勁，航運股則受惠於 2021 年全球貿易復甦及塞港的特殊情況，近 5 年營收成長率 81.74% 居次。

另外，包括資訊服務類股、電子通路業及建材營造類股則各以 54%、53.38% 及 42.06% 分居五年營收成長率 3 到 5 名；至於五年營收成長率第 6 名至第 10 名則依次為，生技醫療類股營收成長率 40.11%、鋼鐵類股營收成長率 37.90%、電子零組件類股營收成長率 36.29%、其他電子類股營收成長率 23.15%，以及造紙類股營收成長率 22.56%。

中華徵信所分析，在前 10 大股類中，仍以電子族群為主流，相關類股占有 5 類為最多，傳產製造業則僅有鋼鐵及造紙股相對占有 2 席次較少。

除此，近五年營收成長率達 20% 以上的類股還包括食品類股營收成長、電腦週邊設備類股、水泥類股、塑膠類股，其中原物料類股中的鋼鐵、水泥及塑膠。