台美印跨國合作打造小型人造衛星 預計2/14發射

由台灣中央大學、美國科羅拉多大學波德分校及印度太空科學與科技學院共同合作開發的 INSPIRESat-1 小型人造衛星，預計在台灣時間 2 月 14 日上午從印度發射，將飛往 525 公里高度的低地球軌道開始執行科學探測任務。

中央大學指出，這是台灣學術組織首次與美國太空總署 NASA 所補助的酬載同台，也是我國第一次正式與印度太空科學與科技學院合作。

中央大學說明，INSPIRESat-1 的開發工作是以創新的國際合作方式，集結多方學術單位所提供的酬載及衛星次系統。衛星的兩個科學酬載是中央大學提供的微型電離層探測儀 (簡稱 CIP)，以及由 NASA 所補助開發的雙孔 X 光太陽頻譜儀 (簡稱 DAXSS)。

CIP 所提供的電離層觀測，可以了解高層大氣變化及對無線通訊的影響，DAXSS 所提供的觀測，則可協助了解太陽的日冕變化，兩者結合在一起讓 INSPIRESat-1 成為一個太空天氣觀測站。



INSPIRESat-1 衛星從 2017 年開始，歷經 4 年的開發與整測期。最早來自 INSPIRE 各會員學校的學生在 2017-2019 年暑假在美國經專家指導參與 10 週訓練與實習計畫，進行衛星系統開發。2021 年初在美國進行最後的飛行體整測並運往印度發射，於今年農曆春節期間順利安裝於印度 ISRO 極軌衛星，等待發射。



INSPIRE 及 INSPIRESat-1 計畫是由美國的 Amal Chandran 博士、印度的 Priyadarshnam 教授、以及台灣張起維教授共同擔任計畫主持人。INSPIRESat-1 的部分開發及執行經費來自科技部計畫支持，以及教育部高教深耕計畫對中央大學太空科學與科技研究中心的補助。