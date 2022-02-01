〈虎年企業加薪留才〉元宇宙商機熱 宏達電擴大VR布局 招聘逾百名人才

宏達電 (2498-TW) 自推出 VIVE Flow 沉浸式 VR(虛擬實境) 眼鏡後，點火元宇宙商機，為擴大 VR 布局，今年除了因應通膨加薪外，將招聘 200 名 VR 等各領域人才。

董事長王雪紅看好，元宇宙是勢在必行的科技發展，尤其宏達電布局已久，印證過去 5、6 年的布局方向，未來將透過手機、PC 等裝置連結，進入 360 度的空間感受元宇宙。

宏達電強調，為提升企業核心競爭力，持續評估集團業務重點，經過多種措施與謹慎研究，相信創新科技與人才培育是實現 HTC 長遠企業目標。

宏達電為滿足人才儲備的戰略需求，預計今年將聘請約 200 名 VR 及各領域人才。

宏達電 2013 年開始跨入 VR 領域，2016 年推出 HTC VIVE 後，為 VR 市場訂下基礎，硬體、軟體、平台、生態系齊步發展，尤其 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡上市後，相比過去主打 VR 一體機 VIVE Focus 3 等商用產品，VR 眼鏡在價格、硬體裝置、內容應用等更貼近消費市場，降低跨入 VR 領域門檻，也引燃元宇宙旋風。

宏達電過去主要布局 VR 硬體設備，近年強化生態系、軟體內容平台，目前已看到效益發酵，隨著與更多業者討論新創新內容，有望藉此加快轉型腳步。