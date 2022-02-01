〈虎年企業加薪留才〉公股銀強化戰力 年後釋出逾3000名職缺爭取高手助陣

又到轉職高峰期，公股銀行自 2021 年底開始循例開始招兵買馬，釋出一般行員、資訊專業、理財專員、金融科技與儲備幹部等職缺，以每家行庫平均開出 400 名職缺估算，公股銀約可釋出逾 3000 名的職缺。

公股銀行近年因應戰後嬰兒潮退休與數位金融轉型，每年中下旬起都會陸續啟動招募新血計畫，職缺種類除一般行員與理財專員等常態性等職務外，近年來包括資訊科技與法令遵循等跨界人才也成為熱門職缺。

合庫銀今年徵才分兩階段進行，第一階段鎖定農曆年後轉職潮，第二梯次則以 3 月即將畢業的社會新鮮人為主，預計招募包括一般行員、理財專員、儲備幹部與資訊等相關人才，預計共開出 400 名職缺。

第一銀行暫定約釋出 350 名職缺，預計招募一般行員、資訊、理專與儲備幹部等人才；華銀則規劃釋出約 500 名職缺，主要以理專、專案管理、IT 資訊等數位資訊等人才。

另外，國營行庫台灣銀行、土地銀行今年也正擬定新人招募計畫，兩家行庫預計各自招募約 300 名新血加入。

公股銀行穩定的工作環境，對於部分求職者而言相對具備吸引力，往年的年終平均約 5 個月起跳，部分獲利好的銀行平均年終甚至上看 8 個月，對於追求穩定的求職者而言頗具吸引力。

而近年來隨著業務轉型數位化，法遵要求日趨嚴謹，加上公股銀行積極拓展消費金融與財富管理，也讓擁有 IT 專業、資訊科技專長，以及有經驗的理財專員好手成為近年銀行積極爭取的對象。

