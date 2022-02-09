精測去年EPS 27.2元創次高 每股擬配13.6元現金股利

精測 (6510-TW) 今 (9) 日公布 2021 年財報，去年第四季受惠探針卡銷售暢旺，獲利創下歷史次高，每股稅後純益 8.55 元，全年則因上半年訂單遞延影響，稅後純益年減 4.5%、約 8.92 億元，每股稅後純益 27.2 元，皆為歷史次高水準。

精測董事會今日也通過盈餘分配案，每股擬配發現金股利 13.6 元，盈餘配發率達 50%，依今日收盤價 639 元計算，殖利率約 2.13%。

精測去年第四季營收 12.73 億元，季增 14.89%，年增 21.35%，毛利率 55%，季增 2 個百分點，年增 0.5 個百分點，營益率 28%，季增 3 個百分點，年減 1 個百分點，稅後純益 2.8 億元，季增 23.3%，年增 19.1%，每股稅後純益 8.55 元。

精測去年全年營收 42.41 億元，年增 0.8%，毛利率 54%，年減 0.2 個百分點，稅後純益 8.92 億元，年減 4.5%，每股稅後純益 27.2 元。

精測表示，去年全球半導體產業受地緣政治、COVID-19 等國際情勢牽動，整體供應鏈面臨重組，不過，精測在期間推出多款自製 MEMS 探針卡，並進行產品與客戶結構性調整，抵銷部分衝擊。

展望 2022 年，精測布局全球，並持續在亞太區、北美區等海外據點深耕，藉由在地化經營，進一步推廣產品，各海外據點可望在今年挹注業績，為營運增添柴火，至於台灣總部三廠持續進行擴廠，預計 2025 年正式啟用。