激進股東Macellum提名董事10人 意圖控制柯爾董事會

激進投資客 Macellum 加大了對柯爾 (Kohl"s)(KSS-US) 的壓力，試圖提名 10 位成員來控制這家零售商的董事會。

由 Jonathan Duskin 領導的 Macellum 批評柯爾近幾年表現不如預期。上月，它呼籲該公司自行出售。

這是 Macellum 第二次提名柯爾董事。去年，它促使柯爾將董事會席次由 11 名成員再擴大 3 席。

本月稍早，柯爾拒絕了兩項收購要約，宣稱其業務遭到低估，並採取「毒丸」計畫以避免敵意收購。Duskin 周四 (10 日) 表示，「在我們看來，董事會正在盡其所能來平息一個正常的出售過程，並在我們認為目前正是獨特的機會期間澆熄其他競標者的興趣。」

他還說，市場一直傳言柯爾高層的私人噴射機最近頻頻飛往亞馬遜 (AMZN-US) 總部所在的西雅圖。

柯爾曾表示成立一個由獨立董事組成的財務委員會，負責對公司未來的任何利益表達進行持續審查。該公司也與高盛和 PJT Partners 等銀行業者合作開展這些工作。

然而，Macellum 認為柯爾對這些努力不夠認真。Duskin 說，「我們也懷疑董事會是否一直在指示合作的銀行業者積極地調查市場，並與其他追求者展開實質性對話。」

Macellum 的提名名單包括：Jonathan Duskin、前投資銀行家 George Brokaw、 PVH Corp. 前副總裁 Francis Duane、花旗 Trends 財務長 Pamela Edwards、Rutgers 法學院副院長 Stacy Hawkins、前梅西百貨高管 Jeffrey Kantor、B. Riley Securities 投資銀行業務聯席主管 Perry Mandarino、Chico"s 前總裁 Cynthia Murray、Old Navy 前商店副總裁 Kenneth Seipel，以及擁有房地產私募股權經驗的 Craig Young。

Kohl"s 股價在盤前交易上漲超過 1%；今年以來上漲約 25%。