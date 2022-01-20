藥華藥登JP Morgan 美國上市首年搶攻上看500億的PV換藥商機

藥華醫藥 (6446-TW) 受邀參與第 40 屆 J.P 摩根生技醫療大會，其美國子公司總經理 Meredith Manning 會中表示，公司自創罕見早期血癌新藥 P1101interferon alfa-2b（P1101）於去年 11 月獲美國藥證，預估 6 個月內達到 80% 保險給付覆蓋率，今年目標搶攻約 1 萬名 PV 病患的換藥市場。相較藥華藥取得美國藥證前每月約 3 千萬元的營收，公司 1 月份公布去年 12 月營收數字將近 1.12 億元，展現美國市場驚人的爆發力，讓美國子公司經銷團隊受到相當大的激勵。

Manning 在會中指出，在美國約 16 萬名 PV 病患中，約 10 萬人被診斷出患有 PV 並接受治療，根據市場調研及與 125 位血液病醫師訪談，估計 2022 年就有超過 1 萬名 PV 患者會改變治療方式，約佔 10 萬治療中 PV 患者的 11%。公司在取得美國藥證第一年即鎖定要強攻這 1 萬多名 PV 病患的換藥商機。

藥華藥美國子公司醫療事務長 Ray Urbanski 也在會中說明，P1101 用於 PV 的 7.5 年長期臨床試驗數據顯示出 P1101 可針對基因突變進行根本的治療、持續有效防止疾病惡化，且副作用低，而且是目前唯一獲 FDA 核准用於所有成人 PV 患者的藥物，無論病人先前採用何種治療，都有機會改為使用 P1101 治療，這項特性將為藥華藥搶攻美國 PV 市場換藥商機。

P1101 美國藥價每年約美金 18 萬元 (約新台幣 500 萬元)，熟知美國醫療保險運作的人士指出，納入美國醫療保險的藥物跟台灣健保給付的藥品類似，病患無須承擔藥價的壓力，主治醫師可以給予建議，病患也有權自主決定要換何種藥物治療。而獲 FDA 正式核准可治療所有 PV 病患的 P1101，就有機會成為換藥時的首選。

P1101 在美國的保險覆蓋率也有大幅進展，美國最大連鎖醫院機構凱瑟醫療集團，今年起已在該集團運營地區將 P1101 納入保險。相較二線藥物 Jakafi 需事先取得保險公司給付許可，P1101 因沒有給付上的限制，更能快速造福更多亟需用藥的病患。而去年被藥華藥選為專科藥局的 Biologics by McKesson 公司，扮演銜接 P1101 供應鏈與病人購買藥品之間的重要管道，其母公司美國知名藥物分銷服務供應商 McKesson 去年股價以 35.3% 漲幅領先同業，顯示 P1101 一上市即受矚目，在美銷售成果可期。