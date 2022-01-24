無妄遭列全額交割 藥華藥公告瑞士法院：AOP強制無效

去年 11 月 12 日取得美國藥證的「全額交割股王」－藥華藥 (6446-TW)，在今年 1 月 21 日收到瑞士法院裁定指出，去年 AOP 向瑞士 debt collection office 聲請支付命令及扣押命令有重大程序瑕疵，相關命令均未合法送達，因此判定無效。法律專家指出，櫃買中心去年 8 月底認定藥華藥未能有效掌控公司專利權所面臨的海外法律案件狀態，因而將其打入全額交割所根據的理由，已被瑞士法院裁定無效，形同對櫃買的裁罰投下反對票。

藥華藥 22 日晚間公告此項重大訊息，由於關乎藥華藥去年 8 月 31 日起被櫃買中心列為全額交割股之處置，市場普遍認為瑞士法院的裁定既已還藥華藥清白，櫃買中心裁罰之依據已不存在，理當恢復藥華藥普通交易模式；藥華藥也應盡力尋求恢復普通交易，維護股東權益。



值得注意的是，近日美國媒體 Global Arbitration Report 又傳出藥華藥遭 AOP 公司在美國聲請司法協助調查蒐集刑事案件之相關證據乙事，藥華藥第一時間發布重訊駁斥報導內容為 AOP 單方面無稽之談，AOP 意圖以調查證據之名義，藉散佈媒體的動作再次損害公司商譽，德國法蘭克福檢察機關對此顯屬謬誤之刑事告發並不認同，從未對公司進行任何刑事偵查行為。

市場認為，應是 AOP 在瑞士專利聲請拍賣一事上食髓知味，故技重施，櫃買中心對於市場上不實流言或揣測應善盡查證義務、保持中立客觀，以保護投資大眾權益。