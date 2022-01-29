雪佛龍估油價將達三位數 今年頁岩油產量將擴增1成

石油巨擘雪佛龍 (CVX-US) 周五 (28 日) 表示，計劃把今年美國二疊紀盆地頁岩油產量較去年提高 10%，這是美國頁岩油商中目前最大的預期增產之一，此外，由於地緣政治與供給瓶頸正衝擊原油市場，預計未來油價上看三位數。

雪佛龍高層周五在電話會議中表示，2021 年德州、新墨西哥州盆地頁岩油每日產量為 60.8 萬桶，預期今年資本支出增加 50% 後，該地區產量將成長 10%。但全球今年總產量將持平或下降 3%，其他大型獨立石油商諸如 Pioneer 自然資源和 EOG 等業者已將今年預估成長下調 5%。

美國原油產量因疫情大幅削減後近期正在成長，市場與 OPEC+ 正密切確保頁岩油產量不會大幅增加，使市場供過於求導致油價下跌。獨立石油生產商已承諾控制鑽井開採，但雪佛龍這類石油巨頭有更大的擴產靈活度，二疊紀盆地產量成長大幅抵消其他地區減少的產量。

執行長 Mike Wirth 表示，二疊紀盆地生產狀況健全，且正在好轉，今年該區域生產活動將取得顯著進展，該公司將不會受到油價的誘惑，而冒險進一步提高產量。

展望未來油價，Wirth 表示，全球正自疫情衝擊中復甦，石油的需求成長速度快於供給增產速度，地緣政治緊張局勢也開始衝擊市場。俄羅斯近期正在烏克蘭邊境集結軍隊。

Wirth 接著說道，過去幾年這類政治事件並未真正波及商品市場，如今俄烏衝突正在影響油價，未來幾個月油價有可能會上看 100 美元。3 月交割的布蘭特 (Brent) 原油期貨價格上漲 69 美分或 0.8%，收每桶 90.03 美元，創 2014 年以來新高。

不過，Wirth 示警，天價的油價不會一直持續下去，長期而言，市場仍將重新平衡，屆時價格將放緩。