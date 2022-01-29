〈虎年外幣投資術〉聯準會吹升息號 銀行搶推美元優利定存

隨著年終獎金入帳，許多民眾開始積極找尋合適的理財標的。銀行業者表示，在聯準會升息、通膨疑慮及全球供應鏈瓶頸短期難解等議題干擾下，市場波動性仍高，建議民眾可以趁美元匯率處於相對低點時分批布局，搭配銀行短期優利定存方案，讓資金在趨勢觀察期間仍可持續創造收益，為將來的投資布局保留更多彈性。

受惠於全球經濟持續擴張及企業獲利溫和成長支撐，美元有機會延續強勁走勢，同時美元計價的投資標的為市場主流，持有美元則後續投資運用的空間也較廣，在當前政策未明、通膨疑慮和市場波動難以掌握等情況下，風險偏好較低的投資人可以將資金存放在美元帳戶進行短期停泊，先讓利息穩穩入袋，等趨勢更明確後再進行投資決策，更能確保資產穩健增值。

北富銀表示，變種病毒 Omicron 擴散快速加上全球供應鏈瓶頸短期難解，引發物價飆漲和通膨問題，美國 2021 年 12 月消費者物價較去年同期大增 7%，創 40 年新高。為控制通膨，聯準會 12 月會議紀要已釋出明確鷹派訊息，2022 年不僅可能升息更可能縮表，將使美元與其他貨幣的利差擴大，引導資金流入利息較高的美元，而近期美元走勢大漲小回，也顯示市場已開始預作反應。

因應當前趨勢及投資人需求，北富銀特別推出「虎利好康」美元優利方案，即日起至 2 月 25 日止，在營業時間透過富邦行動銀行的「美元優利」專區，以新台幣活儲帳戶換匯轉存辦理美元定存，不僅享有 1 個月年息 1% 的優惠利率，還可再享換匯 3 分優惠，如果有美元保單繳費需求或有意布局美元計價商品，不妨把握這次專案機會降低持有美元的成本。

中信銀行也推出「虎利吉 (乎恁錢) 外幣換匯優利定存專案」，幫助客戶放大年終獎金，本專案提供美元、人民幣、澳幣三大外幣，搭配 14 天、三個月兩種外幣定存天期，讓資金靈活運用且更能滿足客戶多元外幣配置需求。即日起至今 (2022) 年 3 月 31 日止，客戶可以在中信銀行各分行臨櫃依牌告匯率申請辦理，也可以在中信銀行「Home Bank」APP / 網路銀行一步驟簡單搞定換匯 + 外幣定存，讓客戶輕鬆理財。

中信銀行表示，而且原幣 1000 元以上小額投資就能參與本專案，14 天期享人民幣年利率 6.88%、美元年利率 2.68%，另針對美元 10,000 以上，更享有美元 14 天期年利率 3.28%。

透過國泰世華銀行數位通路，不論換匯或外幣投資皆可享優惠。換匯方面，國泰世華銀行於網銀 App 推出「外幣月月好機匯」美、日雙幣換匯減碼優惠活動，即日起至 2022/5/31 前，只要在網銀 App 完成任一項交易 (轉帳、手機提款、繳卡費等)，或持有 CUBE 有效正卡，次月即可享美元減 3.8 分和日幣減 0.15 分各一次的換匯優惠，無論是外幣投資或是超前部屬出國旅費，都能換得超划算。

凱基銀行推估今年上半年國際金融市場對美國聯準會升息的預期將持續升溫，預估美元仍保持強勢加上疫情可能加重等變數建議投資人第一季可趁勢佈局美元資產並配置收益相對穩定的優惠定存。凱基銀推出限時限量新臺幣及美元快閃優惠定存活動，即日起至 2 月 18 日止，新戶承作新臺幣優惠定存 13 個月期，可享年利率 1%，凱基銀行客戶以新資金承做，亦享年利率 0.88%。