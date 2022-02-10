〈美股熱門股〉CVS下修現金流指引令投資人不安 盤中跌逾5%

儘管美國連鎖藥局 CVS Health 公布的第四季財報表現亮麗，但卻下調 2022 年現金流指引，引發投資人不安讓上季佳績蒙塵，周三（9 日）盤中股價跌逾 5%。

由於居家檢疫試劑和加強劑注射強勁需求提升整體店面銷售額，CVS 第四季（截至去年 12/31）營收報 766 億美元，經調整後每股獲利報 1.98 美元，均優於 FactSet 預估的 756 億與 1.83 美元。

但 CVS 卻將 2022 年運營現金流指引從 125 億至 130 億美元區間，下修為 120 億至 130 億美元區間，該公司表示，由於 2021 年收款速度快與一些應收款項提前，因此下調 2022 年營運現金流指引的低端。

CVS 第四季藥局同店銷售年增 8.8%，同店零售成長 12.3%，主要是受上季施打 1,100 劑新冠疫苗與 800 萬次病毒檢測推動。該公司去年共進行 3,200 多萬次病毒篩檢與 5,900 萬劑疫苗施打，其中有超過 35% 的疫苗施打集中在第四季。

該公司表示，目前計畫整合旗下藥局、保險業務、安泰保險（Aetna），以及藥品零售商 Caremark 等業務，向消費者提供更實惠的醫療保健相關服務。

CVS 財務長 Shawn Guertin 表示拓展醫療保健領域服務為公司優先考慮事項，尤其是替醫療保險領域，但並未透露相關具體數字與計畫。

此外，由於勞動市場吃緊，CVS 為搶召人才在去年 8 月曾表示，今年 7 月會將時薪提高至 15 美元。

截稿前，CVS(CVS-US) 盤中下跌 5.23%，每股暫報 105.03 美元。