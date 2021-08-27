Alphabet市值直逼2兆美元 分析師：需留意短線漲幅過大

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 今年股價飆升超過 60%，並在周四 (26 日) 盤中再創新高，市值一路逼近 2 兆美元。不過分析師警告，這支股票已有「超買」風險。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 周四表示，它變得非常超買，就算是很好的公司，短期內也可能漲得過高。

今年迄今，Alphabet 是 FAANG 表現最好的，漲幅幾乎是排名第二的 Facebook(FB-US) 的兩倍。

Maley 指出，從技術指標看，周 RSI(相對強弱指標) 現在接近 85，這是該公司有史以來最嚴重的超買。不僅如此，現在股價比起 200 周移動平均線溢價 98%，說明短期的漲幅過大。

(圖表取自 CNBC)

他說：「我並不是說人們應該賣出這支股票，當然你也不應該做空它。但我認為，那些看好該股票的人要避免在這裡追高，未來幾周會有更便宜的價格可以買。」

不過，BK 資產管理公司外匯策略董事總經理 Boris Schlossberg 相信，Alphabet 的長期前景強勁，股價還會走強。

他認為，Alphabet 手中的王牌其實是 Waymo，自駕車雖然是充滿懷疑和爭議的話題，但仍十分具有革命性。這為 Alphabet 明年成為非常棒的股票，提供了另一個重要理由。