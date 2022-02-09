〈美股早盤〉殖利率高點回落 科技股領漲 道指開盤漲逾200點

債券殖利率高處回落，科技股領漲，美股周三（9 日）開盤走高。截稿前，道瓊工業指數上漲 224.08 點或 0.63%，那斯達克綜合指數漲 1.16%，標普 500 指數漲 0.95%，費城半導體指數漲 1.09%。Netflix(NFLX-US) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 盤前分別上漲 1.48%、1.29%。

10 年期美國公債殖利率自周二收盤的 1.96% 跌至 1.93%，因殖利率走高會使未來現金流價值減損，目前殖利率下滑為科技股帶來提振。

殖利率飆升主要因為高通膨可能導致聯準會（Fed）今年多次升息，使債市流入資金減少，進而壓低債券價格，推高殖利率，不過，鑑於目前科技股估值較低，代表優於預期的營收將帶動科技股走高。

瑞士信貸數據顯示，標普 500 指數成分股中的科技公司，第四季整體營收較預期高出 8.6%。

然而，倘若即將公布的消費者物價指數（CPI）仍居高不下，促使 Fed 積極升息，短期內科技股表現可能不樂觀，且 10 年期美債殖利率也可能升至 2% 以上。經濟學家預期，美國 1 月 CPI 年增率將達 7.2%，再創約 40 年新高。

大宗商品市場方面，國際油價延續周二跌勢，從近期水準回落，但仍處在 7 年高點，美國西德州原油期貨價格周三下跌 0.3%，至每桶 89 美元上方。

個股方面，餐飲股 Chipotle Mexican Grill(CMG-US) 祭出價格調漲策略，並表示今年還可能近一步上調價格，截稿前漲逾 6%；連鎖藥局 CVS(CVS-US) 公布第四季營收、獲利皆優於預期，但全年財測憂喜參半，截稿前跌 3.8%，Uber(UBER-US)、迪士尼 (DIS-US) 將在盤後公布財報。

台北時間周三（9 日）22 時許截稿前：

道瓊工業指數上漲 224.08 點或 0.63%，暫報 35,686.86 點

那斯達克綜合指數上漲 164.54 點或 1.16%，暫報 1,4359.00 點

標普 500 指數上漲 42.83 點或 0.95%，暫報 4,564.37 點

費半上漲 38.38 點或 1.09%，暫報 3,537.51 點

台積電 ADR 上漲 0.54% 至每股 124.38 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.9310%

紐約輕原油上漲 0.29% 至每桶 89.62 美元

布蘭特原油上漲 0.34% 至每桶 91.09 美元

黃金上漲 0.04% 至每盎司 1,828.70 美元

美元指數上漲至 95.455

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Enphase Energy(ENPH-US) 早盤上漲 22.17%，至每股 176.49 美元

能源技術公司 Enphase Energy 在供應吃緊和物流卡關之下，去年第四季財報與財測仍逆勢繳出佳績。第四季營收年增 56% 至 4.127 億美元，經調整後每股獲利報 0.73 美元，皆優於華爾街分析師預估的 3.97 億與 0.58 美元。

由於需求暢旺、零件供應好轉，Enphase 預估第一季營收將在 4.2 億至 4.4 億美元之間，優於市場估計的 4.07 億美元。

Lyft(LYFT-US) 早盤下跌 4.13%，至每股 39.50 美元

共享乘車公司 Lyft 公布的第四季財報雖然營收、獲利均優於預期，但活躍乘客人數較上一季減少，第一季財測恐受新冠變異株 Omicron 影響，影響早盤股價跌逾 4%。

Lyft 四季營收年增 70% 至 9.7 億美元，經調整後每股獲利報 0.09 美元，接憂於分析師預估的 9.401 億與 0.08 美元。由於考量疫情影響，Lyft 預估第一季營收介在 8 億至 8.5 億美元之間，低於市場預估的 9.86 億美元。

Nikola(NKLA-US) 早盤上漲 1.55%，至每股 7.86 美元

電動卡車製造商 Nikola 日前傳出短短數月有四名供應鏈管理層離職，已凍結該部門招聘，然而該公司表示該部門「完好無損」，且正專注將其首款純電動車與燃料電池汽車推向市場，並將繼續為這關鍵崗位進行策略招募。

關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

ING 全球宏觀主管 Carsten Brzeski 表示，通膨數據公布在即，所有市場參與者都在收集更多蛛絲馬跡，了解央行如何扭轉局勢，問題是股市將如何適應這種新常態。

CMC Markets 分析師 Michael Hewson 表示，本周的焦點仍是明日公布的美國 1 月 CPI 數據，市場的大部分風險已被定價，即 1 月數據很可能位於預期區間的高端。

New York Life Investments 多資產組合策略師 Lauren Goodwin 表示，現在仍處在一個經濟形勢相當不錯的環境中，從公司角度來看，這仍然是周期性的現象，目前正關注小盤股和價值型股票等資產類別，同時強調安全選擇的重要性。

LPL Financial 的 Ryan Detrick 表示，截至周二收盤，標普 500 成分股中已有近 60% 的公司公布第四季財報，其中有 77% 的公司表現優於華爾街預期，市場處在一個非常穩健的財報季。

Detrick 也指出，本周的 CPI 報告備受關注，因這將牽動聯準會（Fed）的貨幣政策，隨著近期供應鏈出現改善跡象，通膨很可能接近高點，這對市場來說是個好消息。