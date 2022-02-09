砷化鎵1月營收 穩懋失守20億元大關、全新逆勢月增7%

砷化鎵族群元月營收出爐，進入產業傳統淡季，龍頭大廠穩懋 (3105-TW) 單月營收失守 20 億元大關，達約 19.25 億元，為近 11 個月低點，不過上游磊晶廠全新 (2455-TW) 則在貨運問題改善、光電子研發單挹注下，單月營收達 2.9 億元，月增 7.7%、年增 6.4%，是砷化鎵族群中唯一成長。

穩懋 1 月反映產業傳統淡季，加上部分機台進行例行性歲修，元月營收達 19.25 億元，月減 17.83%、年減 8.56%，失守 20 億元大關，預期本季在傳統淡季影響下，營運將較上季下滑。

展望未來，穩懋仍看好中長期需求成長，除規劃南下高雄設廠外，也持續擴充龜山 C 廠新無塵室，預計今年上半年完工，下半年機台進駐投產後，屆時月產能將再增加約 3000-5000 片，達約 4.4-4.6 萬片水準，本周五 (11 日) 也將召開法說會，預期將公布去年財報，並釋出今年產業景氣展望。

全新則在美國貨運塞港、客戶例行性歲修等短期因素改善，加上客戶光電子研發單挹注下，單月營收呈現雙增，達 2.9 億元，月增 7.7%、年增 6.4%，全新表示，部分客戶需求強勁抵消部分客戶下滑影響，而在車用 LiDAR 等光電子研發單挹注下，1 月光電子營收比重也拉升至近 2 成。

展望未來，全新對首季營運不看淡，估整體產能利用率仍將維持高檔，新產能設備也持續進駐中，未來將優先投入研發測試單，估去年訂購的 MOCVD 新機台全數到位後，今年整體產能可望增加約 20%。

另一方面，宏捷科 (8086-TW) 受 WiFi 客戶主晶片持續短缺、手機客戶庫存調整影響，1 月營收驟降至 2.47 億元，月減 28.2%、年減 31.5%，為 2019 年 10 月以來，近 28 個月低點。