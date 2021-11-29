穩懋將助攻蘋果新機縮瀏海 外資調升評等目標價喊400元

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 在蘋果 (AAPL-US) 新機發表助攻下，本季營運可望攀上全年高峰，展望明年，日系外資出具報告指出，穩懋將協助蘋果在明年新機 iPhone14 (暫稱) 中導入磷化銦邊射型雷射技術 (InP EEL)，進一步縮小頭部瀏海，也調升評等至買進，目標價喊 400 元。

日系外資指出，蘋果計畫在明年高階 iPhone 機種中，將 3D 感測技術從原來使用砷化鎵垂直共振腔面射型雷射 (GaAs VCSEL)，改採磷化銦邊射型雷射技術 (InP EEL)，進一步強化屏下感測技術，同時縮小手機頂部瀏海面積。

日系外資說明，採用 InP EEL 最長波長將達 1380nm，在整體傳輸速率、眼睛保護上更具優勢，目前在光通訊領域同樣獲得關注，但現階段仍因價格成本高、製程技術複雜，尚未普及。

由於穩懋是蘋果關鍵供應商之一，日系外資看好，隨著蘋果計畫導入 InP EEL，穩懋將續扮演關鍵角色，估明年 InP EEL 對穩懋貢獻度將落在低個位數，不過隨著手機、基礎建設需求回溫，加上 WiFi 6E、3D 感測器技術提升下，穩懋明年營運可望再優於今年。

日系外資也上調穩懋評等至買進，目標價同步從 310 元喊至 400 元。

展望本季，穩懋估產能利用率將較第三季 95% 再提升，營收估季增 4-6%，毛利率也可望維持第三季水準，同時因應未來需求，正持續擴充桃園龜山 C 廠產能，估機台進駐後將在明年下半年投產，屆時月產能可望達 4.4-4.6 萬片水準，擴產幅度達約 1 成。