蘋果AR/MR頭戴裝置VCSEL規格提升 穩懋將成最大贏家

天風國際分析師郭明錤今 (9) 日出具最新報告指出，手勢控制、物件偵測將是蘋果 (AAPL-US)AR/MR 頭戴裝置的關鍵設計，點名砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW)、Lumentum(LITE-US) 將拿下更高規格的 3D 感測模組 VCSEL 訂單，成元宇宙創新人機介面關鍵贏家。

郭明錤預期，蘋果 AR/MR 頭戴裝置將配備 4 組 3D 感測模組，較智慧型手機 iPhone 多出近 1 倍，其中，結構光規格將隨偵測距離拉長顯著升級，估 AR/MR 裝置偵測距離將較 iPhone Face ID 增加 1-2 倍，也有助 VCSEL 單價提升。

此外，郭明錤指出，為提升手勢偵測視角，預測蘋果 AR/MR 頭戴裝置將配備 3 組 ToF，可在低延遲要求下，偵測手勢移動軌跡，對 Jabil、歌爾等生產設計廠商要求也將提高。

受惠廠商方面，郭明錤表示，穩懋、Lumentum 分別是蘋果 iPhone VCSEL 主要生產、設計供應商，認為未來蘋果頭戴裝置的 3D 感測 VCSEL，也將由穩懋、Lumentum 提供。

郭明錤進一步指出，頭戴裝置創新人機介面仍有許多技術需整合，但看好頭戴裝置等創新人機介面將在 10 年內逐步取代既有配備顯示器的消費性電子產品，當初 iPhone 的成功關鍵也在於多點觸控的創新人機界面。