去年Chromebook出貨年增13.5%達3700萬台 宏碁排第三大

國際數據資訊 (IDC) 今 (9) 日出具最新報告，隨著遠距商機、宅經濟動能放緩，去年第四季全球平板、Chromebook 出貨均呈現下滑，但以全年來看，平板總出貨量達 1.688 億台、年增 3.2%，創下 2016 年以來新高，Chromebook 也大增 13.5%，總出貨量達 3700 萬台，其中，台廠宏碁 (2357-TW) 位居第三。

Chromebook 去年在遠距教育商機爆發下，上半年迎來強勁需求，但下半年在各國需求、標案漸被滿足下，需求急凍，IDC 統計去年第四季全球 Chromebook 出貨量年減 63.6%，僅達 480 萬台，品牌廠排序也大洗牌，依序為宏碁、戴爾 (DELL-US)、聯想、三星、惠普 (HP-US) 等。

從全年出貨量觀察，IDC 指出，雖然新興市場對 Chromebook 需求仍持續成長，但受零組件供應短缺，部分業者優先考慮出貨價格較高的 Windows 裝置，也抑制部分 Chromebook 出貨量，統計去年全球 Chromebook 出貨量達 3700 萬台、年增 13.5%。

品牌廠排名，惠普全年出貨 1020 萬台居冠，聯想、宏碁各以 830 萬台、640 萬台分居二、三名，其次則依序為戴爾 540 萬台、三星 320 萬台。

平板方面，IDC 表示，去年第四季全球平板電腦出貨量僅達 4600 萬台，年減 11.9%，反映需求減緩，部分市場因需求高峰已過，出貨量逐步下滑，不過，隨著遠距學習、遠距工作、媒體消費延續，預期整體出貨仍將優於疫情前水準，去年全球平板電腦總出貨量則年增 3.2%，達到 1.688 億台。