軟銀預計讓Arm在那斯達克上市 對英國恐造成打擊

在出售 Arm 失敗後，軟銀決定將這家英國公司公開上市，上市地點優先選擇紐約，這對倫敦可能造成打擊。

軟銀執行長指出，Arm 的技術支撐著全球智慧手機行業，它最有可能在那斯達克上市，這樣能充分利用美國投資者的胃口和分析師的專業知識。

在 320 億美元賣給軟銀前，Arm 在 1998 年於英國和美國同時上市，直到 2016 年因出售而下市。

佛羅里達大學 IPO 專家 Jay Ritter 表示，儘管全球科技股估值有所下降，但人們仍然相信，美國私人市場和公開市場投資者更了解科技公司，並願意為其支付高價。

他表示，許多科技公司在那斯達克上市的理由是，美國投資者更願意為具有高度增長前景的公司，支付更高的價格。

近年來這種傾向更為明顯，例如，以 Nivdia(NVDA-US) 為首，美國半導體股這幾年大漲，Nvidia 剛剛超車 Meta(FB-US)，成為美國第七大市值公司。這也讓 Nvidia 有底氣提高報價，試圖收購 Arm。

Janus Henderson Investors 分析師 Richard Clode 表示，美國成長型半導體企業現在享有的估值，遠遠領先於歐洲或亞洲的同業，像是台積電 (2330-TW) 及 ASML。

那斯達克也有著出色的 IPO 績效，它在 2021 年連續第三年領跑美國 IPO，不僅在數量上以 750 筆居首，更包括前十大 IPO 的 9 筆，總籌資額為 1810 億美元。

相較之下，英國科技股僅占富時 100 指數的 1%，而金融股和消費品股分別超過 20% 和 17%。

英國首相強生 (Boris Johnson) 的一位發言人周二表示，倫敦去年的 IPO 數量創下歷史新高，並且相信英國仍然是科技公司的理想之地。