軟銀拋售大型科技美股 將關閉SB Northstar單位 ADR漲逾9%

軟銀集團正在減持具爭議的大型科技股，激勵 ADR 股價飆漲 9% 以上。軟銀 ADR (SFTBY-US) 週一上漲 9.02%，收 29.72 美元。

軟銀針對 9 月季度財報與媒體進行問答，執行長孫正義表示，公司即將關閉旗下從事科技股交易的基金管理單位「SB Northstar」，該投資組合在美國上市，由軟銀持股 70%、孫正義個人持股 30%。

根據軟銀財務顯示，投資各種股票的金額為 199 億美元，其中包括對亞馬遜 (AMZN-US) 持股 62 億美元和 32 億美元的臉書 (FB-US) 持股，以及其他股票，但在 6 月底止的一季，該投資組合已縮減至 136 億美元，到了 9 月底再縮減至不到 50 億美元。

目前軟銀持股包括 13 億美元的可轉換債券、3.11 億美元投資在 11 家 SPAC (特殊目的收購公司)，其中 3 家是軟銀創建的公司，以及 26 億美元甫認列為「其他」的投資。該清單還包括 8 家小型上市公司，主要是生物科技公司，以及 2.18 億美元對 Nvidia (NVDA-US) 的持股，目前該公司正處於向軟銀收購晶片設計公司 ARM 的過程。軟銀也似乎出售亞馬遜、臉書和台積電 (TSM-US) 和其他科技股的持股。

軟銀公布，當季淨資產價值下降 570 億美元，從前一季的 2440 億美元下降至 1870 億美元，很大程度上歸因於對阿里巴巴 (BABA-US) 的持股價值下降，這係因中國監管打壓網絡業務，挫傷軟銀風險基金持股的價值，包括滴滴全球 (DIDI-US) 和 Coupang (CPNG-US)。

軟銀公布 1 兆日圓 (88 億美元) 庫藏股計畫，激勵股價上漲。軟銀發言人表示，公司將透過持有的現金和出售資產兩種方式，提供資金以執行庫藏股計畫。