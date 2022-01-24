跌勢不止 比特幣再挫逾7% 逼近3.3萬美元關卡

比特幣 (BTC) 延續低迷走勢，周一 (24 日) 再挫逾 7%，逼近 33,000 美元大關，連帶拖累加密貨幣市場下挫。

CoinDesk 網站顯示，比特幣單日最低跌至 33.046 美元，創去年 7 月以來最低，截稿前跌幅 7.2%，暫報 33,118,8 美元。自去年 11 月攀上歷史新高後，比特幣迄今已跌逾 50%。

其他加密貨幣也連帶受挫。截稿前，以太幣挫逾 11%，報 2,212 美元，萊特幣跌近 9%，報 99.9 美元，狗狗幣下跌 6.5%，至 0.1349 美元。

比特幣近來承受龐大拋售壓力，市場認為，聯準會的鷹派立場加上科技股拋售潮，是導致交易員撤出風險資產的部分原因。

此外，烏克蘭與俄羅斯的緊張局勢升級也干擾市場情緒。美國國務院周日下令駐烏克蘭大使館人員和家屬撤離，此舉引發外界臆測，美國正在對俄羅斯的激進行動做準備。

因加密貨幣跌勢不止，區塊鏈概念股盤前普遍走低。Marathon Digital(MARA-US) 跌近 12%，Riot Blockchain(RIOT-US) 盤前股價跌 11.3%，Bit Digital(BTBT-US) 跌 10.3%，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 也跌近 10%。