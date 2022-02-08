擴大布局加密貨幣市場 日本LINE Pay下月中旬開放LINK支付

LINE 近年積極搶進加密貨幣、NFT 市場，今 (8) 日宣布旗下數位錢包與金融科技服務 LINE Pay 自 2022 年 3 月 16 日起至 12 月 26 日期間，將開放 LINE 用戶在日本可持 LINE 加密資產 LINK 在部分線上商店進行消費，未來也計畫進一步開放比特幣、以太幣等作為支付選項。

LINE 表示，試營運期間，用戶在 LINE Pay 部分線上商店結帳時，可選擇以 LINK 支付，用法如同 LINE POINTS、免手續費，透過 LINE Pay 與 LINK 串接，除可望拓展支付選項、提升便利性外，也能增加 LINK 日常使用。

LINE 進一步說明，LINK 是以 LINE 區塊鏈網路 LINE Blockchain 為基礎，近年持續擴大應用範圍，以日本為例，由 LVC 營運的加密資產交易所 LINE BITMAX 即開放用戶在交易加密資產時以 LINK 支付手續費，亦可從 LINE Pay 帳戶或銀行帳戶中進行扣款。

展望未來，LINE 指出，將由旗下全球加密資產與區塊鏈業務子公司 LINE Tech Plus，持續推動 LINK 普及、加速實踐無現金社會目標，同時計畫開放比特幣、以太幣等加密資產作為支付選項，進而推動加密資產普及化。