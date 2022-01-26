比特幣價值腰斬 IMF呼籲薩爾瓦多終止比特幣法定貨幣地位 薩國總統：知道了

比特幣價值自 11 月創紀錄高點腰斬之際，國際貨幣基金組織 (IMF) 的執行委員會周二呼籲中美洲國家薩爾瓦多停止將比特幣列為法定貨幣，並縮減《比特幣法》的範疇，稱該貨幣具有「巨大風險」。

薩爾瓦多去年 9 月推行 《比特幣法》，並推出官方比特幣電子錢包 Chivo，率全球之先採用比特幣，還鋪設了可將比特幣兌換成美元提領的 Chivo ATM，與美元並用為法定貨幣，允許消費者用它來作各種交易。

該委員會周二報告強調了薩爾瓦多採比特幣的風險，在「金融穩定性、財務完整性、消費者保護和相關的財政或有負債方面」存在風險，同時也敦促該國政府嚴格監管和監督 Chivo 錢包的新生態系統。

薩爾瓦多持有超過 1500 枚比特幣，計畫今年發行價值 10 億美元的 10 年期比特幣債券。

比特幣最近的交易價格約為 36959 美元，幾乎是其歷史高點 68990 美元的一半。

戮力推動「全民比特幣」的薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 在推特上回應 IMF 的呼籲，可見圖片寫「知道了，很好。」

面對比特幣價格低迷，反對比特幣者戲稱「比特幣暴跌後，大家都去當麥當勞員工 (因時薪僅 11 美元)」，薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 周一在推特上以問卷調查反擊，稱「我該辭去麥當勞的工作，改開一家設有比特幣 ATM 的 Burger joint 嗎？」