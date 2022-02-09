〈財報〉瑞薩繳亮眼成績 2021全年營收年增39%

MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 週三 (9 日) 盤後公布最新財報。基於 IFRS 的 2021 年度全年合併營業利益報 1836 億日圓，是 2020 年度的 2.8 倍，但是遜於 IBES 彙整的 16 位分析師預測中數 2208 億日圓。公司未公布財測。

瑞薩股價週三 (9 日) 收在每股 1332 日圓，較前一個交易日上漲 5.55% 或 70 日圓。

基於 IFRS 的 2021 年度全年財報關鍵數據：

營收報年增 38.9% 至 9944 億日圓。

營業利益報年增 181.8% 至 1836 億日圓。

稅前利益報年增 133.8% 至 1524 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 178.9 至 1272 億日圓。

關於 2021 年度第 4 季的業績表現，營收年增 64.1% 至 3144 億日圓。車用事業年增 38.2% 至 1316 億日圓，產業 / 基礎設施 / IoT 事業年增 93.3% 至 1794 億日圓。

若以全年表現來看，車用事業營收年增 35.6% 至 4623 億日圓，產業 / 基礎設施 / IoT 事業年增 41.8% 至 5155 億日圓。汽車事業的營收增加，除了和汽車產業的生產回溫還有車用電子的用量增加有關之外，瑞薩產品走向高端路線也是原因之一。而在產業 / 基礎設施 / IoT 事業方面，來自工廠自動化、資料中心、基地台、辦公自動化等的相關需求，也都帶動營收擴大。

瑞薩公司社長柴田英利在 2 月 9 日的財報說明會表示，預估今 (2022) 年第 1 季業績將順利成長，狀況不差。另外，持續成長所需的材料和生產能力，也已經大致確保。車用事業暢旺，主要受惠於汽車電動化和各種裝備需求增加。

有關今後展望，2022 年第 1 季的營收上看 3360 億日圓 (±40 億日圓)；設備投資預估投入 400 億日圓，當中約有一半將用於增產之用，而這部分也將靈活運用日本經濟產業省的補助金。