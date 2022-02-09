〈財報〉格芯財報財測雙喜臨門 預告晶片需求續強 盤後一度漲7%

晶圓代工大廠 GlobalFoundries(格芯，格羅方德)(GFS-US) 公布上季轉虧為盈，且本季財測優於華爾街預期，顯示晶片需求依然強勁，周二 (8 日) 盤後一度大漲 7%，之後仍保持超過 2% 漲幅。

F2022 Q1 財測 (止於 3 月)

營收：18.8 億 - 19.2 億美元 v.s 18.4 億美元 (華爾街預期)

調整後 EPS：21-27 美分 v.s 14 美分 (華爾街預期)

F2021 Q4(12/31 止) 財報數據

營收：18.47 億美元 v.s 18.1 億美元 (FactSet 訪調分析師預期)

淨利：4300 萬美元 (去年同期虧損 5.24 億美元)

調整後 EPS：18 美分 v.s 11 美分 (FactSet 分析師預期)

各部門表現

智慧手機裝置營收：8.88 億美元 (年增 24%)

通訊基礎設施和資料中心營收：3.04 億美元 (年減 3%)

居家和工業物聯網營收：2.54 億美元 (年增 20%)

汽車營收：9300 萬美元 (年增 121%)

個人運算營收：1.14 億美元 (年減 56%)

非晶圓和企業等其他營收：1.94 億美元

F2021 全年財報

營收：65.85 億美元 (年增 36%)

淨虧損：2.54 億美元

調整後 EPS：-0.05 美元

格芯第 4 季淨利 4300 萬美元，扭轉去年同期虧損，調整後每股盈餘 18 美分，優於市場預估的 11 美分和格芯先前預測的 9 美分。

此外，第 4 季營收年增 74% 至 18.5 億美元，優於華爾街預估的 18.1 億美元、和格芯原估的 18.3 億美元。

Covid-19 疫情爆發後，半導體供不應求，格芯等從事晶圓代工業務的公司接獲大量訂單，許多客戶只能等待。

格芯執行長 Thomas Caulfield 在財報聲明中說：「這是長約數量成長的一年，有 30 名客戶承諾投入超過 32 億美元，讓我們拓展在全球的生產，以滿足強大的需求。我們的營運面執行良好，相信 2022 年的營收和獲利依然能有強勁的成長。」

格芯去年第 4 季和多家客戶敲定長期合作協約，包括延續和超微 (AMD-US) 的晶圓供應合約，也和 BMW 簽下直接供應確保協議。格芯也和福特 (F-US) 敲定不具約束力的策略合作計畫，目的在提升福特和美國整體汽車業的晶片供給。

目前格芯在新加坡的新晶圓廠已經動工，德國德勒斯登 Fab 1 工廠產能擴增超過 25%，也在紐約宣布先進製程的擴張計畫。

格芯盤後一度大漲 7%，截稿前仍上漲 2.59%，報每股 57.50 美元。

格芯周二稍早收盤上漲 2.86% 至每股 56.05 美元，該股從去年 10 月以每股 47 美元首次公開發行 (IPO) 迄今共上漲 19%，表現優於同期晶片股表現。