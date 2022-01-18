傳美國將審查阿里巴巴雲端業務 拖累盤前股價挫近4%

路透社引述知情人士透露，為防止國家安全受到威脅，美國政府正在審查阿里巴巴的雲端業務，恐成為美國收緊中國科技公司與美企交易審查的最新舉措，受此利空拖累，阿里巴巴 (BABA-US) 周二 (18 日) 美股盤前重跌近 4%。

報導指出，審查重點包含阿里巴巴如何儲存美國客戶資料，包含個人信息和智慧財產權，以及中國政府可否存取這些資料。此外，中國是否有能力干擾美國用戶的存取權限，也是美方的潛在擔憂之一。

報導還稱，美方可能強迫阿里巴巴採取相應措施，降低雲端業務帶來的國安風險，或是完全禁止美國人使用阿里雲服務。

Gartner 數據顯示，阿里巴巴雲端業務在美國規模不大，年收入估不到 5000 萬美元，儘管如此，一旦美國決定中斷美企與阿里雲之間的交易，勢必對阿里巴巴的聲譽造成打擊。

針對上述報導，美國商務部發言人稱不對任何「有或沒有的交易審查」發表評論，阿里巴巴也拒絕置評。

這項審查由商務部轄下的情報與國安辦公室所進行，知情人士表示，該辦公室特別關注中國雲端服務供應商的行動，凸顯出美國政府越來越擔心中國竊取資料和中斷訪問權限的行為。

鑒於美國政府對中國科企的高度不信任，阿里巴巴曾在最新發布的年度報告中坦承，確實對旗下雲端業務在美國的發展感到擔憂，認為美國政府恐阻止自家企業履行與阿里巴巴的雲端服務協議。目前與阿里雲具有合約關係的美國企業包含福特汽車 (F-US)、IBM(IBM-US) 的 Red Ha 以及惠普 (HPE-US) 等。