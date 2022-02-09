電動車計畫存在執行風險 大摩降評GM並大砍目標價 盤中挫近5%

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 分析師以 2022 年財報展望遠遜預期，加上電動車轉型計畫存在執行風險為由，將通用汽車 (General Motors,GM) 股票評級下修至「持平大盤」(equal weight)，並大砍目標價，帶動 GM 盤中挫近 5%。

大摩並將 GM 未來 12 個月的目標價，自 75 美元大幅下修至 55 美元，遠低於市場普遍預期的 76 美元。週二截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤中下跌 4.7%，暫報 48.31 美元。

大摩對 GM 的全年 EPS 預期，自先前的 7.49 美元下修至 6.64 美元，降幅約 11%，分析師 Adam Jonas 表示，本次對 GM 全年獲利的修正幅度，是他從疫情爆發以來做過最大的調整。

GM 上週於最新財報預計，2022 調整後 EPS 估為 6.25 美元至 7.25 美元，全年淨利估落在 94 億美元至 108 億美元間，並宣布，未來 3 年將在電動車投資 350 億美元，以便與福特 (F-US)、特斯拉(TSLA-US) 等競爭對手抗衡。

除了獲利前景之外，Jonas 還對 GM 電動車轉型計畫的執行風險表示擔憂。他認為，雖然 GM 對旗下最新電動車產品陣容有很大的規劃，但無論從絕對還是相對角度來看，執行風險均較先前預期來得更高，這可能導致其北美電動車的成長速度遜於預期。

Jonas 還稱，GM 旗下自駕車子公司 Cruise 的商業化速度走疲，也是降評的原因之一。

GM 的目標在 2022 年和 2023 年在北美市場實現 40 萬的電動車銷量，2025 年在中國和北美的電動車產能超過 100 萬輛。