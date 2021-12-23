車輛電氣化市場龐大 GM推電動車改裝零件計畫 股價漲逾2%

通用汽車 (GM-US) 週三 (22 日) 宣布提供電動汽車零件的計畫，讓舊的汽油動力汽可改為電動車。

改裝汽車並不容易，而且在大多數情況下需要訓練有素的專業人員。儘管如此，對於一些車主 (從改裝車愛好者到商用車隊企業主) 來說，將舊車輛從汽油動力系統轉換為電動動力系統可以帶來樂趣或節省成本。

通用電動車成長業務副總裁 Travis Hester 在一份聲明中解釋：「通用汽車擁有既定的戰略、集成商網路和共同開發協議，可以將廣泛的零組件和解決方案應用於廣泛的客戶和個案。」

「許多產業的企業都希望減少對環境的衝擊，通用處於獨特地位，不僅可靠我們自家令人興奮的新款電動車，也可透過新增的技術應用，成為領導者。」

通用認為，到 2030 年前，電動化零件市場規模可達 200 億美元。

這個市場並非現在到 2030 年期間，準備銷售給電動車更換零件的市場。即使電動車銷售持續增長，但全球仍有大量的汽油動力車，到這個世代末，全球仍會有數億輛汽油動力車在馬路上奔馳，通用策略就鎖定這些燃料車。

GM 設下銷售成長的激進目標，盼在 2030 年前將銷售自 1400 億美元的基礎上翻升一倍，而該零組件新業務是其中一部分努力。改裝車只是該計畫的一小部分，計程車機器人、自動駕駛汽車技術以及類似軟體的銷售和服務的商機更是龐大。

通用汽車週三收盤大漲 1.29 美元或 2.35%，收每股 56.08 美元，今年迄今上漲約 32%，略優於大盤。 S&P 500 和道指同期分別上漲 23% 和 15%。疫情促使汽車需求回升、加上車輛電氣化，都讓該股價表現改善。

投資者似乎對通用汽車推進電動車領域感到滿意。 該公司計劃從現在起到 2025 年斥資約 350 億美元，以開發和製造新的電動汽車，而為舊車開發電動汽車零組套件也屬於這 350 億美元支出的一部分。