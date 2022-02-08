北京調整減碳目標 鐵礦砂價格續漲 突破150美元

在中國調整減碳目標，將經濟成長放在首要位置之下，鐵礦砂周二 (8 日) 繼續強漲，突破每噸 150 美元關口。

新加坡鐵礦砂期貨周二盤中一度上漲 3.8%，至每噸 153 美元，來到 8 月 31 日以來最高，隨後漲勢回落。鐵礦砂在去年 11 月觸及多年低點以來，已經上漲逾 70%。

根據中國政府周一發布的文件，鋼鐵行業將確保 2030 年前碳達峰，而之前的目標是 2025 年，意味著官方給予鋼鐵行業額外 5 年時間，去開始控制碳排放。

這也是個更廣泛的跡象，表明北京當局正在根據去年的大宗商品價格飆升，重新調整氣候戰略，並且經濟已經在為更強大的碳密集型刺激措施做好準備。

Mysteel 分析師徐向春表示，這是對時間表的重大調整，給予了鋼鐵行業更大空間去有序實現碳達峰。他說，急於實現碳目標，可能會導致難以承受的經濟成本。

在投資者權衡政府為穩定中國經濟將出台的刺激措施力度之際，此舉也提振了鐵礦砂價格。但這也意味著溫室氣體增加，煉鋼約占中國碳排放的 15%。

鋼鐵目標的延遲，與北京最近關於平衡綠色目標與其他目標的言論相吻合。中國國家主席習近平上個月表示，氣候目標不應損害「保障群眾正常生活」的商品供應。