經濟前景仍佳 掌握逢低布局機會

近期全球股市呈現高檔劇烈震盪，主要反映對聯準會態度轉向鷹派且可能提前升息與縮表的擔憂，美債殖利率反彈至 1.8% 以上。不過，美國經濟數據與目前為止的企業財報皆顯示經濟復甦動能強勁，中長線來說股市仍具備良好的成長潛力。就區域而言，最看好美股前景，亦可留意部分新興市場；日本及大中華股市也有表現機會，產業則聚焦疫後復甦、工業自動化和數位化等相關類股。

美國聯準會一月的決策顯示將於 3 月會議公布升息，以及在升息後開始縮減資產負債表的訊號，通膨居高不下增加聯準會的升息壓力，但預估到了下半年，通膨可望因基期因素而降溫，屆時聯準會可能會再分析各項指標，而不急於多次升息。此波通膨起因中，由供應鏈瓶頸導致的價格飛漲，隨著全球疫苗施打率普及以及病毒流感化，可望逐漸改善；另一方面，美國的勞動參與率仍未回到疫情前水準，預料在升息後，超額儲蓄帶來的財富效果受到抑制，將提高部分員工回職場的意願，不僅提高就業率，也能平抑因勞動力短缺所提高的薪資成本，因此，通膨數據有機會在上半年觸頂。整體而言，目前市場的震盪為反映聯準會政策的結果，盡早消化反而有助市場回穩，且升息亦顯示經濟持續成長，投資人無須過度焦慮。

至於新變種病毒 Omicron 雖然使全球確診人數竄升，但目前重症或致死率並不高，應僅對經濟與企業獲利造成短暫且局部影響。全球企業獲利雖然因去年高基期影響，成長率將回歸歷史平均區間，預估在 5 至 10% 之間。不過，歐美地區較早進入感染高峰期，加上去年年末假期的消費旺季提前，因此美國 12 月個人消費支出 (PCE) 可能出現下滑，投資人仍須留意歐美疫情對市場造成的波動。

雖然美國股市受到聯準會貨幣政策比原先預期更緊縮的衝擊而出現拉回，但經濟依然穩健復甦，中長線展望持續看好。此外，亞洲的日本與中國股市也有成長機會，日本的企業信心調查和機械訂單表現轉佳，日本景氣週期落後於全球，加上央行保持貨幣寬鬆政策，近期日股的修正幅度相對較小；陸股部分，目前中國的出口數據已從疫情的低迷中反彈，但 12 月零售額遠低於市場預期，顯示內需受產業監管、房地產債務危機及新冠疫情等負面影響，可能拖累中國經濟發展，可留意政策放鬆力道，擇機適度進場。

由於 2022 年不確定性因素較多，建議選股著重營收成長能見度高且評價面合理的企業。從過去經驗來看，升息環境較不利於成長股，加上現階段成長股的相對溢價較高，評價面仍有下修的空間。至於選股方向，可受惠經濟復甦的族群如消費相關（服飾零售、旅遊休閒）、金融以及房地產，以及受惠企業資本支出增加與自動化相關的工業股，皆為可加碼標的。由於短線股市將較為震盪，建議投資人回歸長期趨勢，逢低佈局。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

野村投信為 NN (L) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及荷寶系列境外基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】11049 台北市信義區信義路 5 段 7 號 30 樓 理財諮詢專線：(02)8758-1568 AMK01-220100118