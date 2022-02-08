美股重點新聞摘要2022年02月08日

今日操盤前瞻

美股財報：輝瑞、派樂騰、Lyft

美國 12 月貿易收支

殖利率年來上漲 40 基點 刺激 Fed 貿進 對美股形成壓力

美股的劇烈波動和美債殖利率的急劇上升，讓本周的美國通膨數據成為關注焦點，投資人必須準備迎接各項資產更大幅的波動。閱讀全文...

美銀策略師：Fed 在美股估值過高時升息恐招致慘澹收場

美國銀行（BofA）策略師表示，儘管過去股市在聯準會（Fed）升息獲得正面回報，然而此次卻不同，因為在估值過高的市場收緊貨幣政策，恐怕會導致慘澹收場。閱讀全文...

市場對 ECB 升息預期升高 拉加德承諾逐步行動 尚無大幅緊縮必要

市場對歐洲央行 (ECB) 今年升息預期轉濃之際，ECB 總裁拉加德 周一 (7 日) 表示，通膨將回穩到 2% 左右，目前還無須大幅收緊貨幣政策，有任何調整都將會是循序漸進的。閱讀全文...

數據爭議升級 Meta 撂狠話要把臉書與 Instagram 撤出歐洲

歐洲監管機構正與美國正就制定新的隱私協議進行談判之際，Meta（前臉書）再次向歐盟警告，如果無法繼續將用戶數據傳回美國使用，將把臉書與 Instagram 撤離歐洲。閱讀全文...

特斯拉去年中國市場營收 138 億美元 連兩年增幅逾 100%

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (7 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 10-K 文件顯示，2021 年特斯拉在中國市場收入達 138.44 億美元，2020 年則為 66.62 億美元，年成長 107.8%；2019 年同期僅為 29.79 億美元，中國市場連續 2 年增幅超過 100%。閱讀全文...

內部調查、外部指控襲來 美國綠能新創股價跌跌撞撞

去年初，部分電動車新創和綠能科技公司股價取得亮眼表現，但隨著一波波調查和外來指控襲來，加上投資人對技術疑慮越來越深，一些新創股價過去 1 年來至少崩跌 75%，並加速風險資產拋售。閱讀全文...