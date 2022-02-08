Google創辦人賣股套現8000萬美元 時間就在財報帶動股價大漲後

Google 母公司 Alphabet 披露，創辦人佩吉 (Larry Page) 已經賣出價值超過 8000 萬美元股票，時間就在該公司宣布亮麗財報和分拆股票、帶動股票大漲之後。

根據 Alphabet(GOOGL-US) 上周五盤後向證券交易委員會 (SEC) 揭露的資料，佩吉上周四在公開市場上共賣出 13889 股 C 股，據 MarketWatch 估算這些股票以每股 2920.53 美元的加權平均價格賣出，套現約 4056 萬美元。

佩吉在同日透過衍生性證券轉換，以零元買進 13889 股 A 股，同時又在公開市場上賣出同樣數量的 A 股，以每股 2920.53 美元的加權平均價格賣出，所得約 4064 萬美元。

Alphabet 在上周二盤後公布第 4 季財報，營收獲利雙雙優於預期，加上即將把 1 股拆為 20 股，降低投資人買進門檻，消息激勵 C 股隔日 (上周三) 大漲 7.4%，交投更熱絡的 A 股大漲 7.5%。

而在佩吉上周四賣出股票的當天，Alphabet 收盤下跌 3.6% 至每股 2853.01 美元，比他賣股的加權平均價格低了 2.3%，A 股收在每股 2861.80 美元，也比他賣股的加權平均價格少 2.2%。

Alphabet A 股周一受到科技股低迷影響，收低 2.86% 至每股 2784.02 美元。該公司 A 股在截至上周五的三個月內共下跌 3.7%，大盤標普 500 指數同期間挫跌 4.2%。