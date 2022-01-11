流通零售業受惠宅經濟 逾7成經理人期待與員工共享獲利

長榮海運 (2603-TW) 日前傳出 40 個月年終獎金，羨煞各行各業，104 玩數據今 (11) 日公布夢幻企業特質調查，66% 經理人推崇「願和員工共享獲利」，其中，流通零售業受惠疫情宅經濟商機爆發，比率高達 72.5% 最高，經理人和 HR 看到企業獲利增加，更期盼共享獲利獲得更好的薪酬。

年前轉職潮來了，104 玩數據公布企業經理人和 HR 對夢幻企業的五大特質，66.2% 經理人推崇「願與員工共享獲利」居冠；排行第二名為「生活與工作平衡」 60.6%；第三名為「公司開放、充分授權」 51.9%。

不過，調查依年齡呈現世代差異，40 歲以下經理人最在乎「生活與工作平衡」，40 歲以上為「願和員工共享獲利」，青壯年經理人看中工作之外的生活品質，中高齡經理人經濟壓力較大、更在乎薪資。

探究各產業經理人和 HR 對企業夢幻特質的差異，11 個產業中，9 個產業的受訪者最在乎「願和員工共享獲利」，其中，以流通零售業 72.5% 比率最高，去年宅經濟爆發，經理人和 HR 看到企業獲利增加，期盼共享獲利獲得更好的薪酬。至於金融、半導體、生技醫療業，因產業薪資福利已位於前段班，更在乎「生活與工作平衡」。

至於何種徵兆會讓上班族想轉職？52% 的企業人資觀察，「覺得薪水比別人低，被虧待」最讓上班族想逃離原工作，排行第二名為「一想到主管就滿肚子火」，排行第三為「每天都不想踏進辦公室」。不過，從各年齡層來看，青壯年較在乎工作是否有趣有挑戰，中高齡重視職場人際相處，尤其是與主管的互動。