美國零售數據報喜 全球投資情緒轉佳

一週回顧及表現

成熟市場

1. 疫情威脅減弱，加上美國年底假期零售銷售數據亮眼，美國股市上漲 0.9%；

2. 歐洲各國降低封鎖措施力道，儘管貨幣供給率 M3 成長不如預期，然而經濟基本面數據優於預期，歐股上漲 1.0%。

新興市場

1. 中國人民央行在年底釋出大量流動性，促使銀行間同業拆款利率急降，寬鬆貨幣政策、經濟數據優於預期的利多訊息，抵銷加強科技公司監管的消息，中國股市上漲 1.1%；

2. 巴西貿易餘額逐步改善，失業率也出現下滑，原物料價格上揚，帶動整體拉丁美洲股市上漲 1.4%。

債券市場

1. 年底債市交易清淡，加上市場預期 2022 年 1 月聯準會將開始縮減購債規模，債市情緒多處於觀望態度，美國政府債券小漲 0.1%；

2. 市場情緒轉向樂觀，全球高收益債上漲 0.3%；中國人行寬鬆和 IMF 有望出手救阿根廷公債，新興市場債上漲 0.4%。

原物料、匯率

1. 美國原油庫存下滑，加上市場信心增強，推升油價升至 77.8 美元 / 桶，油價單週上漲 3.0%（以布蘭特原油為例）；

2. 市場對於 2022 年通膨擔憂未散，支撐黃金價格走高至 1,829.2 美元 / 盎司，單週上漲 1.0%。

資料來源: Bloomberg，2022/01/03（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/12/31）

資料來源: Bloomberg，2022/01/03（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/12/31）

三大市場關鍵事件及分析

1. 新興市場比一比，產油國基本面最佳

展望 2022 年，新興市場美元債券指數組成國家中，沙烏地阿拉伯、俄羅斯與卡達等產油國，無論是經常帳餘額佔 GDP 或財政收支佔 GDP 比重都優於其他新興市場國家，基本面最佳。

資料來源：Bloomberg，使用 JP 摩根新興市場美元債券指數組成國家進行比較，「鉅亨買基金」整理，2021/12/29。

2. 美國利率政策不確定性升高，高品質更顯重要性

今年以來，隨著通貨膨脹率上升與聯準會明年升息可能性提高，高品質類股表現逆勢領先投機性質更強的 IPO 指數，預期 2022 年美國利率政策的不確定性將進一步攀升，有利高品質與價值類股。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 美國品質、Renaissance IPO、羅素 1000 價值與羅素 1000 成長指數，2021/12/30。

3. 疫情影響仍存，美國線上消費習慣養成

儘管人們逐漸恢復疫前生活，然而居家工作與線上消費的習慣已經回不去了。人們預期未來更常居家工作，而年底消費旺季也顯示人們更常在網路消費，但購買的物品悄然出現轉變。

資料來源：Mastercard SpendingPulse、OECD Global Forum，「鉅亨買基金」整理，2022/1/3。年底零售狀況衡量包含所有付款方式，其中也包含現金與支票，期間為 11/1-12/24。居家工作針對 OECD 當中 25 個國家做調查。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/12/29。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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