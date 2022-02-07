內部調查、外部指控襲來 美國綠能新創股價跌跌撞撞

去年初，部分電動車新創和綠能科技公司股價取得亮眼表現，但隨著一波波調查和外來指控襲來，加上投資人對技術疑慮越來越深，一些新創股價過去 1 年來至少崩跌 75%，並加速風險資產拋售。

在董事會針對上市前的股票購買行為進行內部調查後，美國電動車新創 Electric Last Mile Solutions(ELMS-US) 執行長 James Taylor 和董事長 Jason Luo 上週二意外宣布請辭，促使股價暴跌少 50%。

另一方面，法拉第未來 (FFIE-US) 近期也因內部審查結果顯示，公司對電動車預訂量說法存在誤導性，宣布重組董事會、全球資本市場副總裁王佳偉停職以及執行長年薪扣 25% 等舉措。

過去 1 年來，Electric Last Mile Solutions 已跌逾 80%，法拉第未來也跌約 75%。

除了電動車，一些生產電動車電池金屬的新創公司也面臨技術和環境上的諸多挑戰。前身為 DeepGreen 的深海採礦新創 The Metals Co 去年 9 月透過 SPAC 上市迄今暴跌約 90%，幾位分析師預計，對於環境保護的疑慮，將干擾這家深海採礦公司生產任何原物料。

AppHarvest(APPH-US) 過去 1 年來也大跌 90%，這家農業科技公司近期沖銷已收購的人工智慧公司 Root AI Inc. 的商譽和無形資產帳面價值，從而加速股價跌勢。

Chardan Capital Markets 的 SPAC 和顛覆性技術股票研究主管 Brian Dobson 指出，那些無法實現業務目標的新創，為今年市場上表現最差的企業，它們正在經歷成為上市公司的發展陣痛。