法拉第未來也遭狙擊 做空機構稱「不認為能賣出一輛車」

繼 Lordstown 後，鴻海 (2317-TW) 另一潛在電動車客戶法拉第未來 (Faraday Future)(FFIE-US)，也遭做空機構狙擊，美國做空機構 J Capital Research 發布最新報告指出，經過實地走訪工廠後，不認為法拉第未來「能賣出一輛車」。

J Capital Research 報告開頭就點出，法拉第未來經過 8 年的經營，但未能交付一輛汽車，僅再次表示「明年交付」，公司也未能達成在美國及中國五個地方建廠的承諾，第六個工廠建設也一再推遲。

J Capital Research 表示，法拉第未來在 9 月 20 日曾發布一份報告稱在製造方面取得進展，先前也承諾在重啟美國加州的漢福德工廠，並大規模生產電動車，但在 J Capital Research 在 8-9 月三次實地走訪參觀工廠後，發現幾乎沒有動作，負責人也表示仍有工程問題要解決。

除了投產能力外，J Capital Research 也從資本運作表現、研發投入狀況以及創辦人賈躍亭自身在國內受到的處罰等多個角度，表達了對法拉第未來的質疑。

J Capital Research 並認為，法拉第未來永遠也賣不出一輛車，是一場「新興的電動汽車騙局」，一個從美國投資者募集資金的手段，然後把錢倒進賈躍亭創造的債務黑洞。

鴻海雖然跟法拉第未來沒有直接合作關係，但鴻海子公司富士康在 1 月中與吉利控股簽約成立合資公司後，1 月底吉利控股也宣布與法拉第未來合作，並探討由富士康及吉利控股合資公司為法拉第未來提供代工服務的可能性。